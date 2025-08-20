25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಮಿನಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌

<p>51 ಮಂದಿ ಟಾಡಾ ಬಂದಿಗಳ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಾಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಸ್ತು</p>.<p>ಮೈಸೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 19– ಟಾಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ವೀರಪ್ಪನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಟಾಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ 51 ಟಾಡಾಬಂದಿಗಳು, ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಮಿನಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್</p>.<p>ಕಾರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 19– ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಳಿಯ ಮೌಳಿಂಗ ಹತ್ತಿರ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ದಾಂಡೇಲಿ ಮಿನಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ’ಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗು ವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>