25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಜಪಾನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ‘ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ’ ಸ್ವಾಗತ

<p><strong>ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ' ಸ್ವಾಗತ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 21– ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಯೊಶಿರೊ ಮೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಗರದ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯೊಶಿರೊ ಅವರನ್ನು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ವಿ.ಎಸ್. ರಮಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಕೆಂಪುಹಾಸಿನ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು.</p><p><strong>ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಇಲ್ಲ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 21– 'ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ' ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>