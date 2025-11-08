75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ‘ನೀತಿಭ್ರಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ’ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

<p><strong>‘ನೀತಿಭ್ರಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ’ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು</strong></p>.<p>ಲೂದಿಯಾನ, ನ. 7– ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಮಿತಿಯು ನೀತಿನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ಆ ಹುರಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿ ಹುರಿಯಾಳುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಜೆ.ಬಿ. ಕೃಪಲಾನಿ ಅವರು, ಲೂದಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳಾಗಲೆಂದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ರಚಿಸಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>