75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25– ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ಶೀಘ್ರವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು, ಮದರಾಸ್, ತಿರುವಾಂಕೂರು–ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿವೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುರಿತ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಂ. ಮುನ್ಷಿ ಅವರು, ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>