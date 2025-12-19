75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರರಿಂದ ಮಂಡನೆ

<p><strong>ಉಪ್ಪಿನ ಹತೋಟಿ ರದ್ದು</strong></p>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 18– ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 1950ನೇ ಉಪ್ಪಿನ ಹತೋಟಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಅಭಾವವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ, ಮಾರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ</strong></p>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 18– ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹ ಮತ್ತು ತತ್ಸಂಬಂಧ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>163 ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಹೆಸರು, ‘ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ (ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಮಸೂದೆ 1950’ ಎಂದು.</p>.<p>ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವದ, ಅರ್ಹತೆ, ಅನರ್ಹತೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಿರ್ವಾಹ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೃತ್ರಿಮ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ನಡವಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಪರಾಧಗಳು, ಚುನಾವಣೆ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ಬಿಡಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>