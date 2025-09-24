25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23– ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೂ, ಈ ಕುರಿತ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ತೈಲನಿಧಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಯುವ ಸೂಚನೆ ಇಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾದು ನೋಡುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬೀನಾ ಮೋಳ್</strong></p>.<p>ಸಿಡ್ನಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23– ಭಾರತದ ಬೀನಾಮೋಳ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಿಳಾ 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯನ್ ಜೋನ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ವೇಗದ ರಾಜ–ರಾಣಿಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಫೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 3–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲಪುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>