25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ವಿವಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು

<p><strong>ವಿವಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು</strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17–</strong> ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಹೊಸ ವಿವಾದವೊಂದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಳಿತ) ಬರೆದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ಕನ್ನಡ ಪರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವಲಯ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್: ಏಳು ಸಾವು</strong></p>.<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 (ಪಿಟಿಐ)</strong>– ವ್ಯಾಪಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 43 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಹತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರ ಗೋಲಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.</p>