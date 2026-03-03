75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ

<p><strong>ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ</strong></p>.<p><strong>ಲೇಕ್ಸಕ್ಸಸ್, ಮಾ. 2–</strong> ವಿಶ್ವ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸರ್ ಬೆನಗಲ್ ನರಸಿಂಗರಾಯರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾವ ಜನಾಂಗದವರೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯು ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಹ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>