75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ

<p><strong>ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ</strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18–</strong> ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನಗರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲು ಸಾ (26) ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಳೆದ ಜನವರಿ 19ರಂದು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕು ಸಾ(40) ಎಂಬುವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪ ಈತನ ಮೇಲಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು 69 ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 65 ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>