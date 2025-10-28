<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. 27–</strong> ಮೇಯೊ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಗೃಹ ಸೌಕರ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕುರಿತು ಮೇಯರ್ ಎನ್. ಕೇಶವಯ್ಯಂಗಾರ್ರವರು ಸಭೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯ್ತು.</p><p>ಉಪಾಹಾರ ಏರ್ಪಾಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಯ್ತು.</p><p>ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪುಷ್ಪಹಾರದ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುಷ್ಪಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಫಲಾಹಾರ ಮತ್ತು ಭೋಜನ ಗೃಹಗಳ ಮುಂದೆ ಗುರ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲು ಹಾಕುವ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೀರಶೈವ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾತಿಸೂಚಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಡ್ವೋಕೇಟರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಲಹೆಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>