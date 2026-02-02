75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ‘ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜನಗಣನೆಯ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು’

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>, ಫೆ, 2– ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಜನಗಣತಿ ಲೆಕ್ಕದ ಗಣತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ 6 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜಾಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನವದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳು, ‘ಪ್ರಿಯ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>