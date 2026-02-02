ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed prajavani archive
ADVERTISEMENT

75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ‘ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜನಗಣನೆಯ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು’

1951ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 3, ಶನಿವಾರ
್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:21 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
75 Years Ago

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT