75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p><strong>ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ</strong></p>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಫೆ. 6–</strong> ಆರು ವಾರಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಾಗ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಮಸೂದೆಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಧಿ ಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ 560 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಆದರೆ, ಉದ್ರೇಕ ಪೂರಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾರತದ ವಿ.ಎಸ್. ಸಾರವಾಟಿಯವರು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲದ ವರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂದರು.</p>.<p>ಬಿಹಾರದ ಬಿ.ಪಿ. ಜುಂಜುನ್ ವಾಲಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಾಜಿರುದ್ದೀನರು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>