75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕ್ಯಾಮರೋನ್ ಬಳಿ ವಿಮಾನಾಪಘಾತ

<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಫೆ. 5:</strong> ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಫ್ರಿಕದ ಬ್ರಾಜಾವಿಲೇಯಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೊರಟು ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಪತ್ತೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಮಾನವೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟ ಬೇಹುಗಾರ ವಿಮಾನವೊಂದು, ಸದರಿ ವಿಮಾನವು ಕ್ಯಾಮರೋನ್ ಬಳಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಇಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಈ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 23 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಆರು ಮಂದಿ ಸಂಚಾಲಕರೂ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಪೈಕಿ ಯಾರೂ ಬದುಕಿರುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಹುಗಾರ ಪಡೆಯವರು ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>