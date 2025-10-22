ವಾಚಕರ ವಾಣಿ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಜಾತೀಯತೆ: ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಬಹಿರಂಗ
ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾವು ಯಾರ ಜಾತಿಯನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ (ಹಿಂದೂಗಳು) ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿದಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಸತ್ಯವೇ? ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಗೊಡವೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ನವ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯೇ? ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಂತಿರುವ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಳ್ಳಿನ ಪೋಷಾಕು ತೊಟ್ಟಿರುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೊರಗೆಡವಿದೆ. – ಶರತ್ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು