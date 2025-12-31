ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026: ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

<p>ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ದೇಶ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. 2025 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.New Year 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ದೇಶ ಇದು.ನಕಲಿ ಗೆಳತನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ, ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು: ಹೀಗಿದೆ ಯುವಜನತೆಯ 2026ರ ನಿರ್ಧಾರ.<p><strong>ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:</strong></p><ul><li><p><strong>ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿ: </strong>ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p><strong>ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಭೋಜನ:</strong> ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಆಟ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ವಿಕ್ಷಿಸಿ:</strong> ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಸ್, ಕೇರಂಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ:</strong> ಕಳೆದ ವರ್ಷವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p><strong>ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಚರಣೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p><strong>ರಾತ್ರಿ ಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ:</strong> ನೀವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಮೆಲೊಡಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.</p></li><li><p><strong>ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ:</strong> ನೀವು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಖುಷಿಪಡಿ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>