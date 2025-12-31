2026 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಈ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ

<p>ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 2025ಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, 2026ನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಗತ್ತು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು.</p>.ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026: ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.ಹೊಸ ವರ್ಷ: ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ.<p><strong>ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2026</strong></p><ul><li><p>ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೊರತು ಜೀವನವಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.</p></li><li><p>2026ರ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ನೀಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.</p></li><li><p>ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 2026ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಮಾಯವಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. </p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ. </p></li><li><p>ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.</p></li><li><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಹಿ, ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರುಷವನ್ನು ತರಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. </p></li><li><p>ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. </p></li><li><p>ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹರ್ಷ ತರಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗಲಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>