ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homespecialsprajavani special
ಮಕ್ಕಳ ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪ್ರಚಂಡ ಪುಣಾಣಿಗಳು
ಮಕ್ಕಳ ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪ್ರಚಂಡ ಪುಣಾಣಿಗಳು
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:35 IST
Last Updated 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Comments
ಪುಷ್ಕರ್ ಸಾಯಿ | ಬಾಲಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಸಾಧಕ
ಪುಷ್ಕರ್ ಸಾಯಿ, ಡಿ.ಪಿ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್

ಪುಷ್ಕರ್ ಸಾಯಿ, ಡಿ.ಪಿ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್

ಡಿ.ಪಿ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ | 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ದಾಖಲೆ
ಸುಶ್ವಿನ್‌ | ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು
ಸುಶ್ವಿನ್‌, ಯುವರಾಜ್ ಡಿ.

ಸುಶ್ವಿನ್‌, ಯುವರಾಜ್ ಡಿ.

ಯುವರಾಜ್ ಡಿ. | ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನ ಯುವ‘ರಾಜ’
ಪ್ರತಾಪ್ ಪಟಗಾರ | ವಿಶೇಷ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನತ್ತ‌ ಚಿತ್ತ
ಪ್ರತಾಪ್ ಪಟಗಾರ, ಅದ್ವೈತ

ಪ್ರತಾಪ್ ಪಟಗಾರ, ಅದ್ವೈತ

ಅದ್ವೈತ ಕುಡಾಳಕರ | ಅದ್ವಿತೀಯ ಅದ್ವೈತ
ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆಂಭಾವಿಮಠ | ‘ದಿವ್ಯ’ ಪ್ರತಿಭೆ
ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆಂಭಾವಿಮಠ, ಬಿ.ಕೆ.ಸಿಂಚನಾ

ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಕೆಂಭಾವಿಮಠ, ಬಿ.ಕೆ.ಸಿಂಚನಾ

ಬಿ.ಕೆ.ಸಿಂಚನಾ | ಯೋಗ ಸಾಧಕಿ
ChildrensWorld Children day

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT