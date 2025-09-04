ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಬೌಲರ್ ಅಮಿತ್‌ ಮಿಶ್ರಾ

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬೌಲರ್
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:30 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Amit Mishra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT