IPL 2022: ಮಗದೋರ್ವ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್: ವರದಿ

ಮುಂಬೈ: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಗದೋರ್ವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಆತಂಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.

ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೆಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

'ಇಎಸ್‌ಪಿಎನ್ ಕ್ರಿಕ್‌ಇನ್ಫೋ' ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ರ್‍ಯಾಪಿಡ್‌ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಗದೋರ್ವ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

A second overseas player has tested positive in the Delhi Capitals camp, putting a question mark once again on their match against Punjab Kings later this evening#IPL2022 pic.twitter.com/FBfsf3NuHk

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 20, 2022