ನಿಧಾನ ಗತಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆಯ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ದಂಡ

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: ಭಾರತ ತಂಡದ ಎದುರಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (ಎಂಸಿಜಿ) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿಮ್‌ ಪೇನ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಆಸಿಸ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಓವರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ ಐಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ರೆಫರಿಗಳ ಎಲೈಟ್‌ ಪ್ಯಾನಲ್‌ನ ಡೇವಿಡ್‌ ಬೂನ್‌ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Australia lose four ICC World Test Championship points and get fined 40% of their match fee for maintaining a slow over-rate against India in the second #AUSvIND Test.

More 👉 https://t.co/0hXoePpqel pic.twitter.com/WFCTvnkus6

— ICC (@ICC) December 29, 2020