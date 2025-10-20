ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ: ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಆಡುವರೇ?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:09 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kuldeep Yadav

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT