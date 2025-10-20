<p>ನೋವಿಸಾಡ್ (ಸರ್ಬಿಯಾ): ಭಾರತದ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>63 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಗೌರವ್ ಅವರು ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1–8ರಿಂದ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದ ಕುತ್ತುಬೆಕ್ ಎ. ಅಬ್ದುರಝಾಕೊವ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. 77 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಅಂಕಿತ್ ಅವರೂ ಇದೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಬಿಯಾದ ಝಲನ್ ಪೆಕ್ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾದರು.</p>.<p>87 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಬುರಾ ಅವರು 0–9ರಿಂದ ಪೇಟನ್ ಜೆ. ಜೇಕಬ್ಸನ್ (ಅಮೆರಿಕ) ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡರು. ಜೋಗಿಂದರ್ ರಾಥಿ ಅವರು 130 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1–4ರಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ದಮಿರ್ಖೊನ್ ರಖ್ಮತೊವ್ ಎದುರು ಸೋತರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>