ಸಾತ್ವಿಕ್‌–ಚಿರಾಗ್‌ಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ತವಕ

ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಓಪನ್‌ ಸೂಪರ್‌ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಇಂದಿನಿಂದ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:18 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:18 IST
Satwik-Chirag

