ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನ; ವಿರುಷ್ಕಾ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ!

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿಯು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರುಷ್ಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಜಿ ಐಕಾನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಶುಭಾಶಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಗಳ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನವಾಗಿರುವ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖರ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

Congratulations @imVkohli & @AnushkaSharma on the arrival of the little angel in your lives!

May her life be blessed with good health & love. https://t.co/AgPdz6HALM

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 11, 2021