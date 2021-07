ಚಾಪೆಲ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಚಾಹರ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್

ನವದೆಹಲಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿಗೂ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.

ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಅವರ ಈ ವೀರಾವೇಶವನ್ನು ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ, ಕನ್ನಡಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಹ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಹಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

Deepak Chahar Was rejected by Greg Chappell at RCA for his height and told to look at a different occupation.

And he single handedly won a match with not even his primary skills.

Moral of the story- Believe in yourself and don't take overseas coaches too seriously. pic.twitter.com/cByzg9uorj

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) July 21, 2021