ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಉತ್ತರ ವಲಯ ಕಾಡಿದ ಜಗದೀಶನ್

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ
ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದೆ. ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಲಯ ತಪ್ಪದಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶಿ ಋತುವಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
-ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರ್‌
CricketDuleep Trophy

