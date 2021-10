T20 WC: ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ; ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್

ಅಲ್ ಅಮೆರತ್: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಆರು ರನ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಟದ (45 ರನ್ ಹಾಗೂ 2 ವಿಕೆಟ್) ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಕವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು.

