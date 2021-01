IND vs AUS: ಲಾಬುಷೇನ್ 91, ಸ್ಮಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ; ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಆಸೀಸ್ 249/5

ಸಿಡ್ನಿ: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ತೃತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಾಂಡಿಗರು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 84.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 249 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು.

166ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಕೋರ್‌ನಿಂದ ದಿನದಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಆಸೀಸ್‌ಗೆ ಮಾರ್ನಸ್ ಲಾಬುಷೇನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ ನೆರವಾದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಶತಕದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಲಾಬುಷೇನ್ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದರು. 196 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಲಾಬುಷೇನ್ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವಿಕೆಟ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಪಾಲಾಯಿತು.

ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸಿಗಿಳಿದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವೇಡ್ (13) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಡೇಜ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಶತಕದತ್ತ ಮುನ್ನುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 159 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಅವರು 11 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Another 50 for Smith at the SCG! #AUSvIND pic.twitter.com/4dTvF1VcJ2

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 8, 2021