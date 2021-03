ರನ್ ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ 'ರನ್ ಮೆಷಿನ್'; ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್!

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ರನ್ ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗದೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು.

28th duck in Int'ls for Virat Kohli (Tests 12, ODIs 13, T20Is 3). 2nd consecutive duck in Int'ls & 3rd duck in last 5 Int'l inns. Kohli has not scored an Int'l century in his last 37 inns, last Int'l century was v Bangladesh in India on 23rd Nov 2019. Massively Overrated #Cricket

