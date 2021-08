IND vs ENG 1st Test: ಆಟಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಅಡ್ಡಿ, ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ 157 ರನ್‌ ಅಗತ್ಯ

ನಾಟಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಐದನೇ ದಿನದ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಎದುರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತ ತಂಡವು 157 ರನ್‌ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 303 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ 209 ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 52 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ. 26 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಸ್ಟುವರ್ಟ್‌ ಬ್ರಾಡ್‌ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ (12) ಮತ್ತು ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಾ (12) ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ 157 ರನ್‌ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

The start of day five of the first #ENGvIND Test in Nottingham has been delayed due to rain 🌧️ #WTC23 pic.twitter.com/L4Ena0C5NR

ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜೋ ರೂಟ್ 109 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ 64 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 278 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, 183 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

Root's Century, Bumrah's Fifer and

🇮🇳 need 157 more runs to win with 9 wickets in hand, at the end of Day 4 🏟️

Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! 📺#ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #JaspritBumrah pic.twitter.com/BUIMmN6pN4

— Sony Sports (@SonySportsIndia) August 7, 2021