IND vs ENG: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಿರುಗೇಟು; ಊಟದ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ 80/4

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ 205 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಊಟದ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 37.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

It's Lunch on Day 2 of the 4⃣th @Paytm #INDvENG Test! @ImRo45 batting on 32*@ajinkyarahane88 gets out for 27 at the stroke of lunch#TeamIndia trail England by 125 runs.

Scorecard 👉 https://t.co/9KnAXjaKfb pic.twitter.com/jxR3y3jVe8

— BCCI (@BCCI) March 5, 2021