ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 22 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs ENG: ಪಾಂಡ್ಯಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್; ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 260 ರನ್ ಗುರಿ

ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ 71ನೇ ಶತಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಕಾದಿತ್ತು.

ಆಂಗ್ಲರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ರೀಸ್ ಟಾಪ್ಲಿ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸತತ ಐದು ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.

ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಐದು ಇನಿಂಗ್ಸ್‌: 8, 18, 0, 16, 17

ಕಳಪೆ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

*

Form is temporary but outside edge is permanent For Virat Chokli

😠😑#ViratKohli𓃵 #ViratKohli pic.twitter.com/ajpzEEvMnM — Ashu.... Rohitian (@Rohitian45a) July 17, 2022

Kohli again missed century by 82 runs again 😂😂

Not everyone is Ronaldo who is concentrate on his sports not on TV Ads #ViratKohli𓃵 #INDvENG #ViratKohli pic.twitter.com/36Uym5AY70 — Sourabh Yadav (@CoolSourabh96) July 17, 2022

How can Player like #ViratKohli𓃵 repeat the same mistake over & over? Yes, we all know form is temporary class is permanent. But #Kohli needs to work on his technique with his childhood coach. This break must help him to improve his technique.#INDvsEND pic.twitter.com/N7L0HLXQm0 — SARTHAK RAJPUT (@SarthakRajput02) July 17, 2022