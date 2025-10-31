ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಭಾರತ ‘ಎ’–ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ‘ಎ’ ಹಣಾಹಣಿ: ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡದ ಜುಬೇರ್ , ಹರ್ಮನ್‌ ಸಹೋದರರ ಚೆಂದದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡದ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಹರ್ಮನ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು  ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್ 
ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತಿತರ ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೌಶಲ ಬಹಳ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಸುನೀಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನನಗೆ ಅಪಾರ ನೆರವಾಯಿತು.
–ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ
