ಐಸಿಸಿ 'ದಶಕದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ' ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ; ಧೋನಿ ‘ದಶಕದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಫೂರ್ತಿ‘

ದುಬೈ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 'ದಶಕದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ' ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಮಿತಿ (ಐಸಿಸಿ) ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ 'ಸರ್‌ ಗ್ಯಾರ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಸೋಬರ್ಸ್‌' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿಯ ದಶಕದ ಪುರಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 66 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧ ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ (94 ಬಾರಿ), ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಕೆ (20,396), 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆ (56.97) ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,040 ರನ್‌ಗಳು, ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 7,318 ರನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,928 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

🏅 ICC @CricketWorldCup win in 2011

🏆 ICC Champions Trophy win in 2013

🎖️ Test series win in Australia in 2018

Virat Kohli, the winner of the Sir Garfield Sobers Award for ICC Male Cricketer of the Decade, talks about the last 10 glorious years of his career 🙌#ICCAwards pic.twitter.com/P9FSDgCkWJ

— ICC (@ICC) December 28, 2020