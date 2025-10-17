Ind-SA ಎ ತಂಡದ ಆಟ ಅ. 30ರಿಂದ: ಹರಿಣಗಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬವುಮಾಗೆ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ನವೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಿಚ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬವುಮಾ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದಲೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬವುಮಾ 'ಎ' ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದಿದ್ದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ESPNCricinfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬವುಮಾ ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬವುಮಾ ಅವರು ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತದೆ ಇದೆ’. </p><p>ನವೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 2 ಟೆಸ್ಟ್, 3 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 5 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ವೆಸ್ ಅಕರ್ಮನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜುಬೇರ್ ಹಮ್ಜಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆನೆಲನ್ ಸುಬ್ರಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 9 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.ವಿಡಿಯೋ: ODI ನಾಯಕನಾದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್, ರೋಹಿತ್ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಗಿಲ್.Video: ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>