ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ: ವಿರಾಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಟ್ಲರ್ ತಿರುಗೇಟು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜಯಭೇರಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜಯದ ಆಸೆ ಕಮರಿತು. ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವೂ ವೃರ್ಥವಾಯಿತು.

ಮೊಟೇರಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಜಯಿಸಿತು. 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿದ ಏಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಬಳಗವು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2–1ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಡಿತು. ಆದರೆ, ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಔಟಾಗದೆ 77; 46 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (17 ರನ್) ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ 60 ರನ್‌ಗಳ ಬಲದಿಂದ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 156 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಬಟ್ಲರ್ (ಅಜೇಯ 83; 52ಎಸೆತ) ಆಟವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. 18.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 158 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಳಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೊ (ಅಜೇಯ 40) ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಆತಿಥೇಯರ ಸೋಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಲೋಪಗಳ ಪಾಲು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದವು.

ವಿರಾಟ್ ಆಟದ ರಂಗು: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಮಾರ್ಕ್‌ವುಡ್ (31ಕ್ಕೆ3) ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ (35ಕ್ಕೆ2) ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಬಳಗವು 24 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಆರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಆಟ ರಂಗೇರಿತು. ಹೋದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪಾರರಸದಷ್ಟೇ ಚುರುಕಾದ ಪಾದಚಲನೆ, ಸುಂದರ ಹೊಡೆತಗಳ ಆಟದಿಂದ ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದುಬಂದವು. ವುಡ್ ಹಾಕಿದ 18ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಗನ್ ಕೂಡ ತಲೆದೂಗಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್, ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರು.

