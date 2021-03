IND vs ENG ಟಿ20: ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಭಾರತ ತಂಡದ 185 ರನ್‌ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆಯ ಓಘಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು. ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 177 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ ಶಾರ್ದೂಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ 3 ವಿಕೆಟ್‌, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್‌ ಚಾಹರ್‌ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್‌ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಜೇಸನ್‌ ರಾಯ್‌ 40 ರನ್‌, ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೊ 25, ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ 46 ಹಾಗೂ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್‌ 18 ರನ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವೆ.

4th T20I. It's all over! India won by 8 runs https://t.co/TYCBHJcJy1 #INDvENG @Paytm

— BCCI (@BCCI) March 18, 2021