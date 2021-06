ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್‌: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ 3ನೇ ದಿನದ ಆಟ ಮೈದಾನ ತೇವಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಜೊತೆ ದಿನದ ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದೂ ರನ್‌ ಗಳಿಸದೆ ಕೈಲ್‌ ಜೆಮಿಸನ್‌ ಎಲ್‌ಬಿಡಬ್ಳ್ಯು ಮೋಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ 44 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ರನ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. 22 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 4 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್‍‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಪಂತ್‌ ಕೈಲ್‌ ಜೆಮಿಸನ್‌ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಟಾಮ್‌ ಲಾಥಮ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ಇದೀಗ ಭಾರತ 156ಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್‌ನ ಏಜಿಸ್‌ ಬೌಲ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶನಿವಾರದ ದಿನದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 146 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Session timings for Day 3

Session 1 - 1100 - 1300

Session 2 - 1340 - 1555

Session 3 - 1615 - 1830

Play can go on until 1900 hours.#WTC21 Final https://t.co/dLDHzg562h

— BCCI (@BCCI) June 20, 2021