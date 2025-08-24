ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಕ್ರಿಕೆಟ್ | ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ವೈಫಲ್ಯ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡದ ಜಯಭೇರಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:07 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketIndia vs Australia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT