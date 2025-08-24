<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್:</strong> ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ‘ಟೆಸ್ಟ್’ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. </p>.<p>ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ 280 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು. 85.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 283 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ರಚೆಲ್ ಟ್ರೆನ್ಮ್ಯಾನ್ (64; 143ಎ), ನಾಯಕಿ ತಹಲಿಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ (46; 104ಎ) ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 117 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಗಟ್ಟಿ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಡಿ ಡಾರ್ಕಿ (68; 116ಎ) ಹಾಗೂ ಅನಿಕಾ ಲೆರಾಯ್ಡ್ (72; 125ಎ) ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದರು. ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಎಂಟು ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೈಮಾ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಎರಡು, ಜೋಶಿತಾ ಮತ್ತು ತನುಶ್ರೀ ಸರಕಾರ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. </p>.<p>ಶನಿವಾರ ದಿನದಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 254 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 26 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> </p><p><strong>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್:</strong> ಭಾರತ ಎ: 89.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 299. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ: 76.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 305.</p><p><strong>ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್:</strong> ಭಾರತ ಎ: 81.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 286 (ತಿತಾಸ್ ಸಾಧು ಔಟಾಗದೇ 22, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ವಿಜ್ 47ಕ್ಕೆ3, ಅಮಿ ಎಡ್ಗರ್ 57ಕ್ಕೆ5) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ: 85.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ283 (ರಚೆಲ್ ಟ್ರೆನ್ಮ್ಯಾನ್ 64, ತಹಲಿಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ 46, ಮ್ಯಾಡಿ ಡಾರ್ಕಿ 68, ಅನಿಕಾ ಲೆರಾಯ್ಡ್ 72, ಸೈಮಾ ಠಾಕೂರ್ 63ಕ್ಕೆ2) </p><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ:</strong> ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>