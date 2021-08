ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿದ ಯುವಿ: ಧೋನಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ವಿಶ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖ್ಯಾತ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್ ಗೆಳೆಯರ ಜತೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ, ಹರಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಹೀರ್ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಟಗಾರರ ಜತೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರಿಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಲಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ನೀವು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ತೆವಾಟಿಯನ್‌ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಹಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 2018–19ರ ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅವರು’ ಎಂದು ‘ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡರ್’ ಎಂಬ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

no virat nd mahi 😏 they both carried u till 2017-18 even ur worst form

‘ಎಂ.ಎಸ್‌.ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಯುವರಾಜ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು?’ ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Why he didn't mention MSD in even single frame, they aren't friends??, As per my cricket knowledge, they both are friends, but why yuvraj did like this 😥

— Harish Kum@r 🔥 (@HarishDongala) August 1, 2021