IPL 2021: ರಸೆಲ್ ಪವರ್; 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ

ಚೆನ್ನೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರೆಸೆಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದು ಬರಿ 12 ಎಸೆತ. ಅಷ್ಟೊರೊಳಗೆ 15 ರನ್ ತೆತ್ತು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸೆಲ್ ದಾಖಲೆ ಪುಟ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 18ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಿಳಿದ ರಸೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.

ICYMI - Dre Russ fires with maiden 5-wicket haul

Terrific bowling display by @Russell12A as he took 5 wickets to register his best bowling figures in #VIVOIPL

📽️📽️https://t.co/tmGU7GN3uO #KKRvMI

— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2021