ಚೆನ್ನೈ: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ನೆಟ್ಸ್‌ಗಿಳಿದು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಧೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಸ್‌ಗಿಳಿದು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧೋನಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

Mahi way all the way!!! 👀 on #Thala #WhistlePodu #Yellove 💛🦁 pic.twitter.com/gU1TRD2ZP9

ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಧೋನಿ, ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2021: ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಧೋನಿ ಬಳಗ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು.

ಆ ವೇಳೆ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಧೋನಿ 'ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Yellovely skies ✅

Super smiles ✅

Thala styles ✅

The lions outing at the #AnbuDen has got it all! #WhistlePodu #Yellove 💛🦁 pic.twitter.com/AKGLluwzeB

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 11, 2021