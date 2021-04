IPL 2021: ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್; ಚೊಚ್ಚಲ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ

ಚೆನ್ನೈ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಜೀವನಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಯೂ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ. 27 ರನ್ ತೆತ್ತಿರುವ ಹರ್ಷಲ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.

