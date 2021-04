IPL 2021: RCB vs DC - ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಬದಲು ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪತಿದಾರ್‌ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ (ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ ಮತ್ತು ಡೇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬದಲಿಗೆ) ಆಡುವ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Match 22. Delhi Capitals win the toss and elect to field https://t.co/DMSHuJvhGn #DCvRCB #VIVOIPL #IPL2021

🚨 PLAYING XI of the two teams 🚨@DelhiCapitals: Ishant Sharma IN for Ravi Ashwin.@RCBTweets: Rajat Patidar and Daniel Sams IN for Navdeep Saini and Dan Christian.

Follow the game 👉 https://t.co/NQ9SSSBbVT#DCvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/Pf5MupXGlr

