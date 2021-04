ಸತತ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಪೃಥ್ವಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವೀಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾವಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಶಿವಂ ಮಾವಿ ಓವರ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿವಂ ಮಾವಿ ಸ್ವೀಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2021: ಓವರ್‌ನ ಎಲ್ಲ 6 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ದಾಖಲೆ

ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಗೂ ಮಾವಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಂ ಮಾವಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Once the match is completed, friendship takes over. The beauty of #VIVOIPL🤗@PrithviShaw | @ShivamMavi23 https://t.co/GDR4bTRtlQ #DCvKKR pic.twitter.com/CW6mRYF8hs

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2021