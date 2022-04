IPL 2022 GT vs CSK: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಲಭ್ಯ, ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್

ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯದ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Match 29 Toss Update@gujarat_titans have won the toss and elect to bowl first against #CSK.

Rashid Khan to the lead the side in the absence of Hardik Pandya.#TATAIPL pic.twitter.com/MXo3PQBGJ1

