'ನಾಯಕ' ಧೋನಿ-ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಮಹಿ

ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ತೊರೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಹಜ ಗುಣ ಈಗಲೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮಗಿನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ; ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಆಟಗಾರರ ಮಿಂಚಿನ ಆಟ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್!

ಮಂಗಳವಾರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Dhoni straight went to Mukesh Choudhary who dropped catch after wicket #CSKvsRCB #IPL2022 pic.twitter.com/08DKl2U7zJ

— Gauπav (@virtual_gaurav) April 12, 2022