A comeback to winning ways when it mattered the most & how 👌👌



Upwards & Onwards for Rajasthan Royals in #TATAIPL 2024 😄⏫



Scorecard ▶️ https://t.co/b5YGTn7pOL #RRvRCB | #Eliminator | #TheFinalCall pic.twitter.com/NsxjVGmjZ9