IPL-2020: ‘ರೈಡರ್ಸ್’ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ‘ರೈಸರ್ಸ್’

ದುಬೈ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ರೈಡರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗ

​ಕೆಕೆಆರ್: ಸುನೀಲ್ ನರೇನ್‌, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ನಾಯಕ/ವಿಕೇಟ್‌ ಕೀಪರ್), ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಎಯಾನ್ ಮೋರ್ಗನ್, ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರಸೇಲ್, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್‌, ಕಮಲೇಶ್ ನಾಗರಕೋಟಿ, ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಶಿವಂ ಮಾವಿ

ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌: ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ಜಾನಿ ಬೇಸ್ಟ್ರೋವ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಿಯಂ ಗರ್ಗ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಾಹ, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಟಿ ನಟರಾಜನ್

Match 8. Sunrisers Hyderabad win the toss and elect to bat https://t.co/eI546Y31qh #KKRvSRH #Dream11IPL #IPL2020

— IndianPremierLeague (@IPL) September 26, 2020