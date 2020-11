IPL-2020: ನಾಯಕನ ಆಟವಾಡಿದ ಅಯ್ಯರ್; ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಿಗೆ 157ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ

ದುಬೈ: ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 156 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧವನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಮಾರ್ಕಸ್‌ ಸ್ಟೋಯಿನಸ್‌ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 22 ರನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಜೋಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 4ನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 96 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

ಪಂತ್‌ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಪಂತ್‌ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕವೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 150ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.

50 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅಯ್ಯರ್‌ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 65 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದರು.

ಮುಂಬೈ ಪರ ಟ್ರೆಂಟ್‌ ಬೌಲ್ಟ್‌ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೆ, ನಾಥನ್‌ ಕಲ್ಟರ್‌ನೈಲ್‌ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್‌ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

Final. 19.6: WICKET! K Rabada (0) is out, run out (), 156/7 https://t.co/6kuxVfvInp #MIvDC #Dream11IPL #IPL2020

